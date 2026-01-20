Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
4
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
10.00
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.82
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.17
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.25
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.74
П2
7.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

«Крылья Советов» выплатили еще 54 млн рублей в счет долга «РТ-капитал»

В клубе отметили, что клуб должен выплатить 519 млн рублей.

Источник: Reuters

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в январе погасил еще 54 млн рублей долга перед дочерней компанией Ростеха «РТ-капитал». Об этом ТАСС сообщили в клубе.

«В течение первой половины января 2026 года клуб успел погасить долговых обязательств еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн: 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей — исполнительский сбор», — рассказали в футбольном клубе.

30 декабря 2025 года клуб выплатил в счет долга 535 млн рублей.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

Кроме того, 19 января «РТ-капитал» подал в Арбитражный суд города Москвы новый иск к самарскому клубу на сумму почти в 146 млн рублей. В «Крыльях Советов» заявили, что исковое заявление в клуб пока не поступало, в связи с этим нет понимания предмета его требований.