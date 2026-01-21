ЦСКА объявил об уходе Вильягры в «Интернасьонал» на правах аренды

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале объявил об уходе аргентинского полузащитника Родриго Вильягры в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды.
В контракте предусмотрен обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий. Арендное соглашение 24-летнего хавбека с новой командой рассчитано до конца сезона.
Ранее журналист Экрем Конур сообщал, что «Интернасьонал» возьмет Вильягру в аренду с обязательством выкупа за 5 млн евро, если аргентинец примет участие в 60% матчей за команду.
Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в марте 2025 года за 3,7 млн евро. В составе московского клуба аргентинец сыграл 11 матчей во всех турнирах.