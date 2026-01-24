Болельщики «Крыльев Советов» принимают участие в погашении долга клуба

ТАСС, 24 января. Болельщики самарского футбольного клуба «Крылья Советов» принимают участие в погашении долга клуба перед дочкой Ростеха «РТ-капитал». Об этом сообщает ряд Telegram-каналов болельщиков самарской команды.
В комментариях к публикациям, с которыми ознакомился ТАСС, болельщики делятся фотографиями, на которых показаны суммы, переведенные в счет погашения долга «Крыльев Советов».
30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 млн рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей. По состоянию на конец января «Крылья Советов» должны выплатить 519 млн рублей, в том числе 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора. Как заявил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, клуб планирует выплатить весь долг до 3 февраля.
19 января компания «РТ-капитал» подала иск в Арбитражный суд города Москвы к «Крыльям Советов» на сумму почти в 146 млн рублей. 21 января «РТ-капитал» в сообщении на Федресурсе уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба. В «Крыльях Советов» заявили, что выплатят остаток долга до обращения «РТ-капитал» в суд. В отношении нового иска в клубе сказали, что понимания предмета его требований нет, поскольку заявление еще не поступило в клуб.