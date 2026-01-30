«Сочи» обыграл северомакедонский «Струга» в товарищеском матче

Встреча в Белеке, которая длилась в формате двух таймов по 60 минут, завершилась со счетом 2:1. В составе «Сочи» мячи забили Александр Коваленко (38-я минута) и Александр Мециев (80).
В другом товарищеском матче дня махачкалинское «Динамо» обыграло туркменский клуб «Аркадаг» — 1:0. Автором гола стал Гамид Агаларов, который реализовал пенальти.
«Сочи» ушел на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 9 очков. «Динамо» с 15 баллами располагается на 13-й строчке.