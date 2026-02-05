«Динамо» Мх разгромило клуб КПЛ «Атырау» в контрольном матче в Белеке

Игра завершилась крупной победой «бело-голубых» из столицы Дагестана со счётом 3:0. Голами в составе махачкалинцев отметились словенский защитник Ян Джапо, российский полузащитник Ражаб Магомедов и ангольский нападающий Миро.
Футбол. Товарищеский матч
«Динамо» (Махачкала, Россия) — «Атырау» (Казахстан) — 3:0 (1:0)
Голы: Джапо, Р. Магомедов, Миро.
Отметим, что подопечные Вадима Евсеева после 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 набрали 15 очков и занимают в таблице тринадцатое место.