В ПФК ЦСКА сообщили, что переход Рейса из «Спортинга» находится в процессе

В разговоре с «Чемпионатом» генеральный директор клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА Роман Бабаев высказался о потенциальном трансфере бразильского защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга».

Источник: Metaratings.ru

«Мы продолжаем работать на трансферном рынке. Переход Рейса в процессе», — заявил Бабаев.

9 февраля инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что 30-летний защитник «львов» прибыл в Москву, где проходит углублённое медицинское обследование и в скором времени подпишет соглашение с «армейцами». Зарплата Рейса в ЦСКА составит два миллиона евро в год. Ожидается, что в ближайшее время руководство «Спортинга» отпустит Рейса окончательно.

За «зелёно-белых» Рейс выступает с июля 2021 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в четыре миллиона евро. В сезоне-2025/2026 бразилец сыграл в девяти матчах чемпионата Португалии и в шести встречах Лиги чемпионов УЕФА, где отметился двумя отданными результативными передачами.