В ПФК ЦСКА сообщили, что переход Рейса из «Спортинга» находится в процессе

9 февраля инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что 30-летний защитник «львов» прибыл в Москву, где проходит углублённое медицинское обследование и в скором времени подпишет соглашение с «армейцами». Зарплата Рейса в ЦСКА составит два миллиона евро в год. Ожидается, что в ближайшее время руководство «Спортинга» отпустит Рейса окончательно.