Бояринцев назвал Лусиано Гонду усилением для нападения ЦСКА

24-летний форвард стал новичком «армейцев» 11 января, подписав контракт с «сине-бело-голубыми» до конца июня 2030 года. В результате обмена в команду из Санкт-Петербурга перебрался защитник российской национальной команды Игорь Дивеев.
«Гонду — усиление атаки ЦСКА. Как “Зенит” его отпустил? Мне он очень нравится. Жаль, что молодым ребятам он составит высокую конкуренцию», — отметил Бояринцев.
В сезоне-2025/2026 Гонду успел провести на поле 14 матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ), где не отметился результативными действиями, и восемь встреч в FONBET Кубке России, в которых забил два мяча и отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в восемь миллионов евро.