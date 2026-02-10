Бояринцев назвал Лусиано Гонду усилением для нападения ЦСКА

В сезоне-2025/2026 Гонду успел провести на поле 14 матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ), где не отметился результативными действиями, и восемь встреч в FONBET Кубке России, в которых забил два мяча и отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в восемь миллионов евро.