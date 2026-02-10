Ричмонд
Бояринцев назвал Лусиано Гонду усилением для нападения ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России по футболу, тренер Денис Бояринцев высказался в разговоре с «Чемпионатом» о переходе аргентинского нападающего Лусиано Гонду из петербургского «Зенита» в столичный ЦСКА.

Источник: Metaratings.ru

24-летний форвард стал новичком «армейцев» 11 января, подписав контракт с «сине-бело-голубыми» до конца июня 2030 года. В результате обмена в команду из Санкт-Петербурга перебрался защитник российской национальной команды Игорь Дивеев.

«Гонду — усиление атаки ЦСКА. Как “Зенит” его отпустил? Мне он очень нравится. Жаль, что молодым ребятам он составит высокую конкуренцию», — отметил Бояринцев.

В сезоне-2025/2026 Гонду успел провести на поле 14 матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ), где не отметился результативными действиями, и восемь встреч в FONBET Кубке России, в которых забил два мяча и отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в восемь миллионов евро.