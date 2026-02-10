ФК «Сьон» хочет летом организовать товарищеский турнир с топ-клубами РПЛ

«На данный момент у нас нет конкретных договорённостей о товарищеских матчах с российскими клубами — сейчас идёт чемпионат, и в этот период сложно что-то планировать. Летом мы хотим сделать турнир с российскими клубами. Пройдёт он в России или Швейцарии, будет зависеть от геополитической ситуации», — заявил Константин.
28 октября 2025 года аналогичное пожелание функционер высказал в разговоре с газетой «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «краснозвёздные» стали первым европейским клубом, который приехал в Россию и играл с коллективами РПЛ после начала конфликта в Украине и отстранения российских сборных и клубов от участия в соревнованиях УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года. «Сьон» провёл два матча в Санкт-Петербурге с «Зенитом», где оба раза уступил: 2:5 (9 июля), 3:5 (6 сентября),
После 23 сыгранных туров сезона-2025/2026 Суперлиги «Сьон» под руководством Дидье Толо набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.