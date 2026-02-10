Время экспериментов у Карседо заканчивается. «Спартак» сыграл вничью с «Астаной»

10 февр 16:00 Спартак — Астана 1:1.
К заключительному матчу второго сбора в Эмиратах — против вице-чемпиона Казахстана «Астаны» — состав «Спартака» стал принимать более предсказуемые и ожидаемые очертания. Классические 4−3−3 с добавляющим скорости Умяровым в опорной зоне, а также Маркиньосом и Солари на флангах. Но, естественно, с экспериментальными решениями. Во-первых, в тройке полузащитников отсутствовал Барко. Во-вторых, на острие атаки в одиночестве располагался Заболотный, которого в предыдущих матчах Хуан Карлос Карседо использовал, когда команда перестраивалась на расстановку с двумя нападающими.
Получалось довольно интересно, однако без напарника в атаке Антон был не так заметен. Тем не менее, именно он после углового в исполнении Маркиньоса выиграл ключевое верховое единоборства в площади ворот, после чего в возникшей сутолоке самым расторопным оказался вогнавший мяч в сетку Джику. Когда же момент для Заболотного по итогам в очередной раз сработавшего прессинга организовал Солари, тот затянул с завершающим ударом и позволил защитнику разрядить ситуацию в штрафной.
А аргентинец продолжал активничать на своем правом фланге, и после его очередной классной передачи едва не забил Маркиньос, не докрутивший мяч в угол.
В целом первые 45 минут можно было охарактеризовать как типичный рабочий тайм на сборах. Сопернику в атаке спартаковцы много не позволили, хотя несколько выпадов казахстанцев получились весьма острыми. Самих же красно-белых стоило похвалить за качественную работу в прессинге и пожурить — за проблемы в завершающей стадии атаки, хотя и контроль был на уровне, и преимущество — очевидным. На вторую же половину Карседо выпустил сразу пять свежих игроков — Барко, Угальде, Дмитриева, Сауся и Массалыгу.
Получается, «Спартак» на три четверти изменил фланги (из старта остался только Маркиньос), а также скорректировал атакующую линию. Самым заметным оказался эффект от появления на поле Барко, с которым нападение задвигалось динамичнее. Все-таки лучше, когда аргентинец играет вместе с располагающимся чуть глубже Жедсоном Фернандешем. Что до экспериментов с ролями португальца, то в предыдущем матче с «Далянем», когда он начинал в опорной зоне, его не хватало на подступах к чужой штрафной. А на более атакующей, чем обычно, позиции, португалец не дает того темпа, что Барко.
Моменты же пошли после второй порции замен, когда на поле не только появились еще четыре свежих игрока (Зобнин, Литвинов, Бонгонда и Ливай Гарсия), но и схема уже привычно трансформировалась в 4−4−2. Чуть-чуть точности не хватило метившему в дальний угол Массалыге. Потом Дмитриев крайне неудачным ударом испортил классную передачу Барко. А вот «Астана» использовала фактически единственный реальный шанс забить. Казахстанцы провели атаку флангом, запутав спартаковцем своими перемещениями, и в результате на идеальной позиции оказался хорватский латераль Бартолец.
Возвращать себе преимущество «Спартак» мог после навеса Дмитриева. Зобнин очень красиво пробил головой, но мяч, который голкипер беспомощно провожал взглядом, угодил в штангу. А уже на последних минутах после мягкой подачи Барко и выноса защитника с линии мимо пустого угла пробил растерявшийся от такого подарка 17-летний Сорокин (еще на замены вышли с Довбня с Хлусевичем). Наиграв на победу, красно-белые завершили второй этап подготовки ничьей.
По сути, время экспериментов у Карседо закончилось. Два заключительных матча на третьем сборе станут уже генеральной репетицией перед возобновлением чемпионата России: 21 февраля с «Ростовом» и 23-го — с казахстанским «Елимаем».