Время экспериментов у Карседо заканчивается. «Спартак» сыграл вничью с «Астаной»

Получается, «Спартак» на три четверти изменил фланги (из старта остался только Маркиньос), а также скорректировал атакующую линию. Самым заметным оказался эффект от появления на поле Барко, с которым нападение задвигалось динамичнее. Все-таки лучше, когда аргентинец играет вместе с располагающимся чуть глубже Жедсоном Фернандешем. Что до экспериментов с ролями португальца, то в предыдущем матче с «Далянем», когда он начинал в опорной зоне, его не хватало на подступах к чужой штрафной. А на более атакующей, чем обычно, позиции, португалец не дает того темпа, что Барко.