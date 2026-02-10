Защитник «Локомотива» Мампасси отправился в аренду в «Туран» до июня 2026 года

Выступать в составе «серых волков» из Товуза, которыми руководит туркменско-российский тренер Курбан Бердыев, 22-летний Мампасси будет до конца июня 2026 года. Арендное соглашение предусматривает возможность выкупа прав на игрока.
Ранее, 10 февраля, о возможном уходе Мампасси в аренду в «Туран» сообщал источник портала «Чемпионат».
С января 2022 года Мампасси, уроженец Донецка и воспитанник академии «Шахтёра», официально принадлежит «железнодорожникам». Действующее соглашение защитника с московским клубом истекает в конце декабря 2026 года. Сезон-2024/2025 игрок провёл в аренде в клубе Про-лиги Бельгии «Кортрейк». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мампасси в 400 тысяч евро.