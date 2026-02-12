«Балтика» победила «Факел»

Калининградская команда победила «Факел» со счетом 1:0. Гол в первом тайме забил Натан Гассама.
Ранее 12 февраля «Балтика» обыграла казахстанский «Женис».
18 февраля у калининградцев запланирован матч с «Кайсаром» из Казахстана.
«Балтика» провела второй товарищеский матч за один день тренировочного сбора.
Калининградская команда победила «Факел» со счетом 1:0. Гол в первом тайме забил Натан Гассама.
Ранее 12 февраля «Балтика» обыграла казахстанский «Женис».
18 февраля у калининградцев запланирован матч с «Кайсаром» из Казахстана.