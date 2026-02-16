«Краснодар» последним из грандов вышел на трансферный рынок. Стал ли чемпион слабее?

Затем неожиданно нарисовалось расставание с Козловым. Даниле тоже явно не хватало практики, его случай даже тяжелее, чем у Перрена — всего 124 минуты на поле в текущем розыгрыше РПЛ и лишь четыре появления на поле с начала осени. Причем россиянин доказывал собственный уровень в Кубке России, где вышел во всех восьми матчах и оформил солидные 5+4 — он лучший бомбардир и ассистент турнира. В ЦСКА оценили потенциал 21-летнего футболиста и не пожалели в районе двух миллионов евро. Место в старте у Челестини не гарантировано, но игрового времени точно прибавится.