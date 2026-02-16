«Краснодар» последним из грандов вышел на трансферный рынок. Стал ли чемпион слабее?

Лидеры РПЛ достаточно резко ворвались в зимнее трансферное окно. Уже в январе и «Зенит», и ЦСКА, и «Локомотив», и «Балтика» суммарно совершили 15 входящих и исходящих сделок, тем самым приблизительно сформировав свой обновленный облик на финиш сезона. Давно известно, что весной в России традиционно начинается совершенно другой чемпионат — слишком уж длительный у нас перерыв.
И только «Краснодар» выжидал, наблюдая за действиями конкурентов. Прямо как год назад. В какой-то момент казалось, что «быки» снова не планируют изменений. И ничего удивительного в подобном раскладе не было бы, ведь осенью идеи тренера работали, состав укомплектован, а паузу клуб встретил на вершине таблицы. Складывалось впечатление, что южанам просто незачем дергаться в поисках еще более эффективных сочетаний или исполнителей. Да и уходить никто не собирался. Пока не наступил февраль.
Когда время до возобновления сезона стало измеряться не месяцами, а неделями, «Краснодар» затянуло-таки в трансферные дела. Возможно, не совсем по его воле, но продавать и покупать все же пришлось. Сначала во Францию вернулся Гаэтан Перрен. У Мусаева полузащитник так и не превратился в игрока основы, хотя летом проявлял себя превосходно. Пять миллионов евро от «Лилля» — нормальная компенсация за небольшую потерю глубины.
Затем неожиданно нарисовалось расставание с Козловым. Даниле тоже явно не хватало практики, его случай даже тяжелее, чем у Перрена — всего 124 минуты на поле в текущем розыгрыше РПЛ и лишь четыре появления на поле с начала осени. Причем россиянин доказывал собственный уровень в Кубке России, где вышел во всех восьми матчах и оформил солидные 5+4 — он лучший бомбардир и ассистент турнира. В ЦСКА оценили потенциал 21-летнего футболиста и не пожалели в районе двух миллионов евро. Место в старте у Челестини не гарантировано, но игрового времени точно прибавится.
Ну, а «Краснодар» в течение одной недели лишился двух качественных атакующих подстраховщиков. Нельзя игнорировать значимость длины скамейки, если хочешь полноценно сражаться за золото. В клубе это понимают, поэтому снова отправились за Хуаном Боселли. Уругваец великолепно смотрелся в «Пари НН», в одиночку не давая ему опуститься в зону прямого вылета. Забил 58% мячей команды в чемпионате, продемонстрировав хорошую реализацию и умение классно исполнять стандарты. В общем, повышение заслужил. Учитывая истекающий через полгода контракт, Хуана удалось забрать по цене ниже рынка — за 650 тысяч евро. С трансферным балансом в «Краснодаре» по промежуточным итогам зимы все замечательно.
По сути, южане разменяли двух атакующих полузащитников из ротации на одного Боселли, который действует в оттяжке, но все-таки повыше Перрена с Козловым. Или иногда выходит справа. Наверное, говоря о задачах «Краснодара» в Премьер-лиге, рокировку можно назвать удачной. Мусаеву достался адаптированный к местным реалиям форвард, обладающий впечатляющей результативностью и универсальностью.
Надо добавить нападающего в пару к Кордобе? Заменить Джона, предоставив ему отдых? Освежить фланг? Опционально даже насытить зону под нападающим? Хуан подходит для каждой из вышеописанных ситуаций. Как, собственно, подходили и Перрен с Козловым. Боселли объединяет в себе их функционал (по крайней мере, главные аспекты) и сверху докидывает личные козыри — например, эффективность в завершении.
Неизвестно, стал ли «Краснодар» сильнее за зиму. Но он точно не стал слабее. К тому же по деньгам вышел в ощутимый плюс.
Ключевой вопрос — чьи трансферы в топ-5 не разрушат то, что работало в первой части сезона (а «быки» пока продумывают каждый шаг), и добавят вариативности в борьбе за чемпионство? Это, возможно, главная интрига весны в Премьер-лиге.
Трофим Гондюреев