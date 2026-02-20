«Локомотив» отправил в аренду в Белоруссию 19-летнего нападающего

Отмечается, что футболист перешел в белорусский клуб «Ислочь».
Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе 19-летнего полузащитника команды Богдана Цыброва.
Отмечается, что футболист перешел в белорусский клуб «Ислочь».
Стороны заключили соглашение до конца 2026 года.
Ранее форвард выступал за молодежку «Локо». А в декабре 2025-го он подписал контракт с клубом на два года.