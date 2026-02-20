Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.51
П2
5.23
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.81
П2
1.94
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.85
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2

«Локомотив» отправил в аренду в Белоруссию 19-летнего нападающего

Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе 19-летнего полузащитника команды Богдана Цыброва.

Источник: Sport24

Отмечается, что футболист перешел в белорусский клуб «Ислочь».

Стороны заключили соглашение до конца 2026 года.

Ранее форвард выступал за молодежку «Локо». А в декабре 2025-го он подписал контракт с клубом на два года.