Галицкий: когда я строил стадион на 30 тысяч, многие крутили у виска

«Когда я строил стадион на 30 с лишним тысяч человек, я сам улыбался, многие вообще крутили у виска: “Зачем такой большой стадион?”. Я считаю, что у нас лучшая атмосфера сейчас, и по болению, и по атмосфере, которую они создают во время игры. И такое ещё нельзя было представить лет пять, шесть, семь назад. Поэтому они для нас важны, они самые важные. Когда болельщики наши доезжают до самых дальних стадионов и поддерживают нас, это вызывает уважение», — сказал Галицкий в фильме «“Краснодар”. Путь к чемпионству».