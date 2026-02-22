Галицкий: когда я строил стадион на 30 тысяч, многие крутили у виска

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
4.40
П2
17.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
2
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
8.50
П2
102.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
12.50
X
1.15
П2
9.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.60
П2
1.83
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
3.17
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.49
П2
3.21
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.61
П2
1.48
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.17
П2
2.80
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.27
П2
9.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.55
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.35
П2
1.68
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.38
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.63
П2
3.06
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
4.87
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

Галицкий: когда я строил стадион на 30 тысяч, многие крутили у виска

Президент и владелец клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар», бизнесмен и миллиардер Сергей Галицкий вспомнил, как принимал решение о строительстве домашнего стадиона «быков».

Источник: Виталий Тимкив/ТАСС

«Когда я строил стадион на 30 с лишним тысяч человек, я сам улыбался, многие вообще крутили у виска: “Зачем такой большой стадион?”. Я считаю, что у нас лучшая атмосфера сейчас, и по болению, и по атмосфере, которую они создают во время игры. И такое ещё нельзя было представить лет пять, шесть, семь назад. Поэтому они для нас важны, они самые важные. Когда болельщики наши доезжают до самых дальних стадионов и поддерживают нас, это вызывает уважение», — сказал Галицкий в фильме «“Краснодар”. Путь к чемпионству».

22 февраля, в день 18-летия со дня основания футбольного клуба «Краснодар», пресс-служба «горожан» презентовала фильм, посвящённый успеху южной команды в сезоне РПЛ-2024/2025, когда подопечные Мурада Мусаева заняли первое место в турнирной таблице (67 очков за 30 туров) и впервые в истории клуба стали чемпионами России.

Стадион ФК «Краснодар», с мая 2025 года носящий название «OZON Арена», был построен в октябре 2016 года. Вместительность арены, являющейся стадионом УЕФА четвёртой категории, составляет 33395 зрителей. Помимо домашних матчей «чёрно-зелёных», стадион неоднократно принимал товарищеские матчи сборной России по футболу.

По итогам 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 «Краснодар» набрал 40 очков и занимает промежуточное первое место в таблице чемпионата, опережая идущий вторым «Зенит» из Санкт-Петербурга на один пункт.