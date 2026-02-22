Галицкий: когда я строил стадион на 30 тысяч, многие крутили у виска

«Когда я строил стадион на 30 с лишним тысяч человек, я сам улыбался, многие вообще крутили у виска: “Зачем такой большой стадион?”. Я считаю, что у нас лучшая атмосфера сейчас, и по болению, и по атмосфере, которую они создают во время игры. И такое ещё нельзя было представить лет пять, шесть, семь назад. Поэтому они для нас важны, они самые важные. Когда болельщики наши доезжают до самых дальних стадионов и поддерживают нас, это вызывает уважение», — сказал Галицкий в фильме «“Краснодар”. Путь к чемпионству».
22 февраля, в день 18-летия со дня основания футбольного клуба «Краснодар», пресс-служба «горожан» презентовала фильм, посвящённый успеху южной команды в сезоне РПЛ-2024/2025, когда подопечные Мурада Мусаева заняли первое место в турнирной таблице (67 очков за 30 туров) и впервые в истории клуба стали чемпионами России.
Стадион ФК «Краснодар», с мая 2025 года носящий название «OZON Арена», был построен в октябре 2016 года. Вместительность арены, являющейся стадионом УЕФА четвёртой категории, составляет 33395 зрителей. Помимо домашних матчей «чёрно-зелёных», стадион неоднократно принимал товарищеские матчи сборной России по футболу.
По итогам 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 «Краснодар» набрал 40 очков и занимает промежуточное первое место в таблице чемпионата, опережая идущий вторым «Зенит» из Санкт-Петербурга на один пункт.