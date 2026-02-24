Сперцян вспомнил, как ему «напихал» Галицкий: «Потом понял, что это было специально»

«Мы играли на выезде с “Оренбургом” и проиграли 5:1. А у меня был штрафной рядом с угловым флажком. Но я ударил выше, крутил в ворота. Я не очень пробил. Мне звонит Сергей Николаевич: “Знаешь, почему ты больше не забьешь со штрафного? Потому что ты их не тренируешь!” В общем, “напихал” мне и говорит, типа “до конца сезона ты не забьешь”. Он, может, хотел поспорить. А меня вообще трясет после игры, переживаю сильно. Еще “пихач” идет, что я не забью. Потом я забил в этом сезоне со штрафного.