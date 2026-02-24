Ричмонд
Сперцян вспомнил, как ему «напихал» Галицкий: «Потом понял, что это было специально»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о жесткой критике в свой адрес со стороны владельца «быков» Сергея Галицкого.

Источник: РИА "Новости"

«Мы играли на выезде с “Оренбургом” и проиграли 5:1. А у меня был штрафной рядом с угловым флажком. Но я ударил выше, крутил в ворота. Я не очень пробил. Мне звонит Сергей Николаевич: “Знаешь, почему ты больше не забьешь со штрафного? Потому что ты их не тренируешь!” В общем, “напихал” мне и говорит, типа “до конца сезона ты не забьешь”. Он, может, хотел поспорить. А меня вообще трясет после игры, переживаю сильно. Еще “пихач” идет, что я не забью. Потом я забил в этом сезоне со штрафного.

Потом, когда прошло время, я понял, что это было специально так сделано", — заявил Сперцян в интервью Smol Talk.

В нынешнем сезоне 25-летний Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» 25 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
