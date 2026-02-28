Махачкалинское «Динамо» обыграло «Рубин» благодаря двум пенальти

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла в сильный снегопад в Каспийске на «Анжи-Арене», где «Динамо» проводит домашние матчи. Из-за погодных условий игра началась с задержкой в полчаса.
В составе хозяев голы забили Гамид Агаларов (25-я минута, с пенальти) и Хазем Мастури (90+1, с пенальти). В составе гостей отличился Дардан Шабанхаджай (35).
В зимнюю паузу в «Рубине» сменился тренер. Рашид Рахимов, который возглавлял казанцев с апреля 2023 года, был отправлен в отставку 13 января. Его сменил испанец Франк Артига.
«Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» с 18 очками расположилось на 12-й строчке.
В следующем туре «Рубин» 8 марта примет «Краснодар», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с самарским «Крыльями Советов».
Вадим Евсеев
Франк Артига
Гамид Агаларов
25′
Хазем Мастури
90+1′
Дардан Шабанхаджай
35′
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
71
Ян Джапо
16
Уссем Мрезиг
4
Идар Шумахов
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
77
Темиркан Сундуков
86′
7
Хазем Мастури
9
Ражаб Магомедов
65′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
72′
11
Миро
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
99
Дардан Шабанхаджай
5
Игор Вуячич
2
Егор Тесленко
12
Андерсон Арройо
51
Илья Рожков
89′
4
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
76′
11
Назми Грипши
8
Богдан Йочич
7′
46′
98
Никита Лобов
43
Жак-Жюльен Сиве
29′
82′
59
Даниил Моторин
18
Марат Апшацев
45′
46′
7
Игнасио Начо Сааведра
77′
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти