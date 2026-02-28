Ричмонд
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Рубин» благодаря двум пенальти

Встреча, которая прошла в сильный снегопад, завершилась со счетом 2:1.

Источник: РБК Спорт

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в сильный снегопад в Каспийске на «Анжи-Арене», где «Динамо» проводит домашние матчи. Из-за погодных условий игра началась с задержкой в полчаса.

В составе хозяев голы забили Гамид Агаларов (25-я минута, с пенальти) и Хазем Мастури (90+1, с пенальти). В составе гостей отличился Дардан Шабанхаджай (35).

В зимнюю паузу в «Рубине» сменился тренер. Рашид Рахимов, который возглавлял казанцев с апреля 2023 года, был отправлен в отставку 13 января. Его сменил испанец Франк Артига.

«Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» с 18 очками расположилось на 12-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 8 марта примет «Краснодар», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с самарским «Крыльями Советов».

Динамо Мх
2:1
Первый тайм: 1:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Франк Артига
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
25′
Хазем Мастури
90+1′
Рубин
Дардан Шабанхаджай
35′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
71
Ян Джапо
16
Уссем Мрезиг
4
Идар Шумахов
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
77
Темиркан Сундуков
86′
7
Хазем Мастури
9
Ражаб Магомедов
65′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
72′
11
Миро
Рубин
38
Евгений Ставер
3
Дениль Мальдонадо
99
Дардан Шабанхаджай
5
Игор Вуячич
2
Егор Тесленко
12
Андерсон Арройо
51
Илья Рожков
89′
4
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
76′
11
Назми Грипши
8
Богдан Йочич
7′
46′
98
Никита Лобов
43
Жак-Жюльен Сиве
29′
82′
59
Даниил Моторин
18
Марат Апшацев
45′
46′
7
Игнасио Начо Сааведра
77′
Статистика
Динамо Мх
Рубин
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
1
Угловые
6
1
Фолы
12
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти