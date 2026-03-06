Ричмонд
Черданцев раскрыл ответ «Спартака» на сообщения об уходе Фернандеша

Ранее турецкие СМИ писали, что португалец испытывает трудности с адаптацией и хочет вернуться в «Бешикташ».

Источник: ТАСС

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал абсолютной чушью слухи о возможном уходе полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом в эфире «Матч ТВ» во время матча Кубка России «Динамо» — «Спартак» сообщил комментатор Георгий Черданцев.

По информации турецкого портала Fanatik, 27-летний хавбек несчастлив в России и заинтересован в возвращении в стан турецкого клуба. Отмечалось, что президент «Бешикташа» Сердал Адали даже начал переговоры с московским клубом и самим игроком.

Однако в «Спартаке» эту информацию опровергли. «Я переговорил с генеральным директором “Спартака” Сергеем Некрасовым, который назвал эти слухи абсолютной чушью и домыслами. Он подчеркнул, что на сборах Жедсон был в приподнятом настроении, хотя до этого был достаточно закрытым. По словам гендиректора “Спартака”, у этого парня все нормально», — заявил Черданцев.

Фернандеш перешел в «Спартак» летом 2025 года. В текущем сезоне 27-летний португалец провел за московский клуб 20 матчей, отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Фернандеш ранее играл за «Бенфику», «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор». С «Бенфикой» футболист стал чемпионом Португалии (2018/19), с «Бешикташем» выигрывал Кубок (2023/24) и Суперкубок Турции (2024).