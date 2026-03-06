Черданцев раскрыл ответ «Спартака» на сообщения об уходе Фернандеша

Однако в «Спартаке» эту информацию опровергли. «Я переговорил с генеральным директором “Спартака” Сергеем Некрасовым, который назвал эти слухи абсолютной чушью и домыслами. Он подчеркнул, что на сборах Жедсон был в приподнятом настроении, хотя до этого был достаточно закрытым. По словам гендиректора “Спартака”, у этого парня все нормально», — заявил Черданцев.