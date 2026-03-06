Новичок «Динамо» Рикардо — о работе Ролана Гусева: «Я был удивлен»

«Первое впечатление о Ролане Гусеве? Я был удивлен. Потому что это очень хороший тренер, отличный. Его игровые идеи мне очень нравятся, он ставит агрессивный футбол, вертикальный. Эту победу над “Спартаком” он заслужил, потому что он и его тренерский штаб все время работали, они показали нам, какие проблемы есть в игре у “Спартака” и как надо против них играть. Вы видели, как это сегодня сработало. Поэтому я могу еще раз сказать, что это очень хороший тренер. Я думаю, если мы будем продолжать играть так, как он просит, так, как мы играем сейчас, то у нас очень многое может получиться и будет еще достаточно хороших матчей», — заявил Рикардо в интервью Metaratings.ru.