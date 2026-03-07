«У меня провокационный стиль»

Не буду углубляться, что там было. Но тогда вбрасывались слухи, что я переходил на личности, оскорблял кого-то. Такого не было. И уж после того момента я точно знаю, что на личности никогда не буду переходить. Выходя на футбольное поле, могу сказать оппоненту, что ему будет тяжело, что я ему не уступлю ничего, буду толкаться, пинаться. Но на личности никогда не стану переходить. Какими-то штучками буду пользоваться, но всё в пределах правил.