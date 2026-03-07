«У меня провокационный стиль»

В нынешнем сезоне РПЛ в основном составе «Пари Нижний Новгород» закрепился защитник Максим Шнапцев, ранее отметившийся выступлениями за молодежную сборную России. Он пытается помочь своему клубу остаться в Премьер-лиге. За 11 туров до финиша команда находится на 15-м месте — в зоне прямого вылета. В последнем матче нижегородцы проиграли в гостях московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.
Но именно Шнапцев был самым ярким футболистом своей команды в этой встрече. В конце первого тайма за фол на нем вторую желтую карточку и удаление получил полузащитник «Локо» Александр Руденко. А в середине второго тайма судья зафиксировал нарушение правил на Максиме и назначил пенальти, с которого «Пари НН» сравнял счет. В интервью «Известиям» 21-летний игрок объяснил, как выводит из себя соперников, и заверил, что его команда готова до конца бороться за сохранение места в РПЛ.
— Как удалось вынудить судью столь жестко наказать соперника удалением и пенальти?
— Начинаю приходить к тому, что у меня стиль такой немного провокационный. Сразу обозначаю игроку, который мне противостоит на фланге, что ему будет нелегко со мной. Мы постоянно подталкиваем друг друга. И, мне кажется, тем самым я его немного вывожу на эмоции. Отсюда и такие моменты, как с Руденко.
— Можно это назвать трештоком, как в боях MMA?
— Я сразу после матча с «Локо» немного почитал новости. В частности, пост Панка (Андрей Панков, журналист. — «Известия»), который в контексте пенальти на мне вспомнил мой эпизод с «Чертаново» и Салтыком (весной 2021 года после матча юношеских команд «Чертаново» и «Локомотива» возникла потасовка между игроками, в ходе которой, по слухам, нынешний полузащитник «Локо» Никита Салтыков нанес травму Шнапцеву. — «Известия»).
Не буду углубляться, что там было. Но тогда вбрасывались слухи, что я переходил на личности, оскорблял кого-то. Такого не было. И уж после того момента я точно знаю, что на личности никогда не буду переходить. Выходя на футбольное поле, могу сказать оппоненту, что ему будет тяжело, что я ему не уступлю ничего, буду толкаться, пинаться. Но на личности никогда не стану переходить. Какими-то штучками буду пользоваться, но всё в пределах правил.
— В чем этот предел?
— Постоянно давление оказывать на соперника. Но я считаю, что это и мне психологически помогает, и на игроков соперников действует. Вспоминаю последний матч перед зимней паузой в чемпионате против махачкалинского «Динамо» (1:0). По-моему, Никита Глушков на мне сфолил. Пенальти был, хотя мяч вообще был в другой стороне. Был момент, где я немного спровоцировал его в центре поля. Судьи не увидели, а он завелся и решил применить на мне борцовский прием, на мне исполнить. Так что такое уже не в первый раз.
— Не опасаетесь, что через какое-то время это перестанет прокатывать у судей?
— Это психология, человеческий фактор. Если игроки перестанут на меня реагировать, то хорошо. Я тогда просто себя буду заводить, толкаться, может быть, устраивать словесную перепалку, хотя и без перехода на личности, как я сказал выше.
— Главный тренер вашей команды Алексей Шпилевский это одобряет? Может быть, сам советовал так поступать?
— Кстати, весь тренерский штаб не любит, что я много раз «в камере» из-за таких моментов. Говорит, что надо это убирать. Я стараюсь их слушать, но все-таки пока не всегда получается.
— По прошествии первых длинных сборов при Шпилевском удалось усвоить его требования по части прессинга, которые не успели усвоить за короткую летнюю предсезонку?
— Думаю, мы 100% прибавили. В матче с «Локомотивом» у нас не очень получались быстрые контратаки, не очень получалось убегать в них так, как требует главный тренер. Но уверен, в ближайших матчах вы увидите, какие у нас острые контратаки. Как лезвие.
— То есть команда готова к весенней борьбе за выживание даже после того, как из-за поражения от «Локо» снова упала в зону вылета?
— Да, ничего еще не потеряно, всё только начинается. Неприятно оказываться на предпоследнем месте, но мы всего на одно очко отстаем от зоны переходных матчей и на четыре от 12-го места, которое дает право остаться в РПЛ без стыков. Так что всё впереди. Предстоит тяжелая борьба, но мы будем выкладываться на 100, 200, 300%, чтобы остаться в Премьер-лиге.
Алексей Фомин