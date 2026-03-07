«Краснодар» попросил РПЛ перенести выездной матч с «Рубином» из-за холода. Казанцы готовы играть в −15°C (Иван Карпов)

«Краснодар» обратился в РПЛ с просьбой о переносе выездного матча 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином», утверждает инсайдер Иван Карпов.
Матч запланирован на 8 марта, начало — в 17:00 по московскому времени. Завтра в Казани ожидается около −15°C — ниже такой температуры по регламенту играть нельзя, если нет согласия обеих команд.
Несмотря на просьбу «Краснодара», «Рубин» готов играть в такую погоду. Из-за этого решение о проведении матча будет приниматься в соответствии с регламентом. В таких случаях решение о проведении игры принимает главный арбитр за час до ее начала. Судья завтрашнего матча — Сергей Карасев.