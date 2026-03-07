РПЛ пока не планирует переносить матч «Рубин» — «Краснодар»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) пока не планирует переносить матч 20-го тура между казанским «Рубином» и «Краснодаром» из-за низкой температуры в день матча в Казани. Об этом ТАСС сообщили в РПЛ.
Встреча должна пройти 8 марта и начаться в 17:00 мск. В Казани в воскресенье ожидается похолодание до минус 15 градусов.
«На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани, — сообщили в РПЛ. — В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже минус 15 градусов), рассматривался вариант изменения даты и времени игры. Согласно прогнозу ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры. В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим регламентом турнира».
«Краснодар» является лидером РПЛ, после 19 туров действующий чемпион России набрал 43 очка. «Рубин» идет на девятом месте с 23 очками.