РПЛ пока не планирует переносить матч «Рубин» — «Краснодар»

«На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани, — сообщили в РПЛ. — В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже минус 15 градусов), рассматривался вариант изменения даты и времени игры. Согласно прогнозу ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от минус 13 до минус 15 градусов, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры. В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим регламентом турнира».