Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.81
П2
13.75
Футбол. Франция
перерыв
Нант
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.20
П2
4.55
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.75
П2
19.00
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.77
П2
5.32
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.28
П2
5.49
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.59
П2
1.88
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.41
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.70
П2
2.17
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Семин считает, что игра в сильный мороз может быть опасна для здоровья игроков

В воскресенье в Казани, где должен состояться матч «Рубин» — «Краснодар», ожидается похолодание до минус 15 градусов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Погодные условия и температурный регламент могут повлиять на проведение матча 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Краснодаром», поскольку игра в сильный мороз может быть некомфортной и даже опасной для здоровья футболистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Ранее ТАСС сообщил, что руководство РПЛ пока не планирует переносить матч между «Рубином» и «Краснодаром» из-за низкой температуры в день матча в Казани.

«Эти условия не очень комфортные для игры и даже опасные для здоровья, но те, кто утверждает регламент, президенты клубов и другие ответственные лица думают о здоровье игроков», — сказал Семин.

«Многое зависит и от того, где измеряют температуру: у поля или температуру воздуха в целом. Бывали игры, когда температура воздуха была ниже минус 15, но измерения проводили около поля, поэтому матчи все-таки состоялись», — добавил он.

Встреча должна пройти 8 марта и начаться в 17:00 мск. В Казани в воскресенье ожидается похолодание до минус 15 градусов. Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха будет ниже минус 15 градусов, то в случае отказа хотя бы одной из команд от проведения матча игра должна быть перенесена.