Семин считает, что игра в сильный мороз может быть опасна для здоровья игроков

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Погодные условия и температурный регламент могут повлиять на проведение матча 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Краснодаром», поскольку игра в сильный мороз может быть некомфортной и даже опасной для здоровья футболистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Ранее ТАСС сообщил, что руководство РПЛ пока не планирует переносить матч между «Рубином» и «Краснодаром» из-за низкой температуры в день матча в Казани.
«Эти условия не очень комфортные для игры и даже опасные для здоровья, но те, кто утверждает регламент, президенты клубов и другие ответственные лица думают о здоровье игроков», — сказал Семин.
«Многое зависит и от того, где измеряют температуру: у поля или температуру воздуха в целом. Бывали игры, когда температура воздуха была ниже минус 15, но измерения проводили около поля, поэтому матчи все-таки состоялись», — добавил он.
Встреча должна пройти 8 марта и начаться в 17:00 мск. В Казани в воскресенье ожидается похолодание до минус 15 градусов. Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха будет ниже минус 15 градусов, то в случае отказа хотя бы одной из команд от проведения матча игра должна быть перенесена.