Семин считает, что игра в сильный мороз может быть опасна для здоровья игроков

Встреча должна пройти 8 марта и начаться в 17:00 мск. В Казани в воскресенье ожидается похолодание до минус 15 градусов. Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха будет ниже минус 15 градусов, то в случае отказа хотя бы одной из команд от проведения матча игра должна быть перенесена.