Защитник «Динамо» Зайдензаль: для меня Тюкавин лучше Кордобы

Ответный матч пройдёт 18 марта на стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 20:45 по московскому времени.
«Для меня Костя Тюкавин лучше Кордобы, он играет в “Динамо”», — сказал Зайдензаль Metaratings.ru.
32-летний Кордоба провёл 26 игр за клуб в текущем сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал шесть голевых пасов. 23-летний Тюкавин сыграл 17 матчей, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше