Тюкавин рассказал о ролях Шаронова и Жиркова в штабе «Динамо»

10 января 2026 года Шаронов и Жирков были включены в тренерский штаб «Динамо» в качестве ассистентов главного тренера Ролана Гусева.
«Всё я раскрывать не могу, конечно же, но это опытные специалисты, и мы много общаемся. Юрий Валентинович делает очень много передач, много подач. Мы с ним тренируем так, как он это умел и любил делать. Все из тренерского штаба очень помогают», — сказал Тюкавин Metaratings.ru.
После 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 24 очками. 8 марта «бело-голубые» сыграют с ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ, который начнётся в 19:30 по московскому времени.