Колосков о ЦСКА — «Динамо»: наступит момент истины для обеих команд

Встреча между командами состоится 8 марта на «ВЭБ Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Эта игра покажет, оправдаются ли надежды на прогресс “Динамо” или в первых двух весенних матчах был временный всплеск. То же самое у ЦСКА. Наступит момент истины для обеих команд, потому что “армейцы” в первом матче после возобновления сезона сыграли не лучшим образом. Фаворита в этой встрече не вижу», — сказал Колосков Metaratings.ru.
После 19 матчей ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Динамо» с 24 баллами располагается на восьмой строчке.