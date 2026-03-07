Ричмонд
Колосков о ЦСКА — «Динамо»: наступит момент истины для обеих команд

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Динамо».

Источник: Metaratings.ru

Встреча между командами состоится 8 марта на «ВЭБ Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Эта игра покажет, оправдаются ли надежды на прогресс “Динамо” или в первых двух весенних матчах был временный всплеск. То же самое у ЦСКА. Наступит момент истины для обеих команд, потому что “армейцы” в первом матче после возобновления сезона сыграли не лучшим образом. Фаворита в этой встрече не вижу», — сказал Колосков Metaratings.ru.

После 19 матчей ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Динамо» с 24 баллами располагается на восьмой строчке.