Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.60
П2
2.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.15
П2
1.73
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.10
П2
10.50
Футбол. Первая лига
08.03
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Дебютный гол Бальбоа помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Сочи»

Дебютный гол Бальбоа помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Сочи» в матче РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Нижний Новгород» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Адриан Бальбоа (34-я минута) и Лука Вешнер Тичич (62). У «Сочи» гол с пенальти забил Мартин Крамарич (80).

Бальбоа забил дебютный гол за клуб в РПЛ, он перешел в «Нижний Новгород» в конце января. 32-летний уругваец стал самым возрастным иностранцем, отличившимся в своем первом матче РПЛ в основном составе, с 2018 года, когда это сделал выступавший за петербургский «Зенит» итальянец Клаудио Маркизио (32 года).

«Нижний Новгород» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков. «Сочи» с 9 баллами располагается на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Сочи» 14 марта примет «Краснодар», «Нижний Новгород» днем позднее дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Пари Нижний Новгород
2:1
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
7.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена, 4246 зрителей
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Игорь Осинькин
Голы
Пари Нижний Новгород
Адриан Бальбоа
(Лука Веснер Тичич)
34′
Лука Веснер Тичич
(Егор Смелов)
62′
Сочи
Мартин Крамарич
80′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
17
Егор Смелов
6
Алекс Опоку Сарфо
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
4
Илья Кирш
70
Максим Шнапцев
86′
3
Юрий Коледин
29
Лука Веснер Тичич
69′
19
Никита Ермаков
10
Адриан Бальбоа
74′
86′
77
Андрей Ивлев
40
Олакунле Олусегун
45′
14
Матвей Урванцев
Сочи
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
23
Густаво Фуртадо Сантос
78′
7
Антон Зиньковский
14
Кирилл Кравцов
46′
16
Максим Мухин
20
Дмитрий Васильев
72′
19
Александр Коваленко
89′
98
Владимир Ильин
67′
9
Захар Федоров
8
Михаил Игнатов
46′
29
Роман Ежов
Статистика
Пари Нижний Новгород
Сочи
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
7
3
Угловые
8
1
Фолы
11
15
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти