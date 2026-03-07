Дебютный гол Бальбоа помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Сочи»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Нижний Новгород» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Адриан Бальбоа (34-я минута) и Лука Вешнер Тичич (62). У «Сочи» гол с пенальти забил Мартин Крамарич (80).
Бальбоа забил дебютный гол за клуб в РПЛ, он перешел в «Нижний Новгород» в конце января. 32-летний уругваец стал самым возрастным иностранцем, отличившимся в своем первом матче РПЛ в основном составе, с 2018 года, когда это сделал выступавший за петербургский «Зенит» итальянец Клаудио Маркизио (32 года).
«Нижний Новгород» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков. «Сочи» с 9 баллами располагается на последнем, 16-м месте.
В следующем туре «Сочи» 14 марта примет «Краснодар», «Нижний Новгород» днем позднее дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
Алексей Шпилевский
Игорь Осинькин
Адриан Бальбоа
(Лука Веснер Тичич)
34′
Лука Веснер Тичич
(Егор Смелов)
62′
Мартин Крамарич
80′
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
17
Егор Смелов
6
Алекс Опоку Сарфо
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
4
Илья Кирш
70
Максим Шнапцев
86′
3
Юрий Коледин
29
Лука Веснер Тичич
69′
19
Никита Ермаков
10
Адриан Бальбоа
74′
86′
77
Андрей Ивлев
40
Олакунле Олусегун
45′
14
Матвей Урванцев
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
23
Густаво Фуртадо Сантос
78′
7
Антон Зиньковский
14
Кирилл Кравцов
46′
16
Максим Мухин
20
Дмитрий Васильев
72′
19
Александр Коваленко
89′
98
Владимир Ильин
67′
9
Захар Федоров
8
Михаил Игнатов
46′
29
Роман Ежов
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти