Дебютный гол Бальбоа помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Сочи»

Бальбоа забил дебютный гол за клуб в РПЛ, он перешел в «Нижний Новгород» в конце января. 32-летний уругваец стал самым возрастным иностранцем, отличившимся в своем первом матче РПЛ в основном составе, с 2018 года, когда это сделал выступавший за петербургский «Зенит» итальянец Клаудио Маркизио (32 года).