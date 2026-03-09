Лещенко — о стиле одежды тренеров РПЛ: «Хватит в трениках ходить уже! В футболе нужен дресс-код»

«Я с ним не общался еще лично на счет его стиля. Но, наверное, до него уже донесли мои мысли. Мне вообще нравится, когда на волейбол, хоккей, баскетбол идут как на праздник. В хоккее и баскетболе существует дресс-код. В футболе он тоже нужен. Хватит в трениках ходить уже! Это же лицо команды», — сказал Лещенко «СЭ».
Ранее Лещенко назвал стиль одежды Гусева примером для всех тренеров РПЛ.
После 20 туров «Динамо» набрало 27 очков и находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Голы
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
ЦСКА
Динамо
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
24
Удары в створ
3
7
Угловые
8
9
Фолы
8
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти