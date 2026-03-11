КДК РФС рассмотрит обвинения в расизме в адрес Кордобы 13 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит обвинения в расизме в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в первом матче полуфинала пути «Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с ЦСКА (1:3) на заседании 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Ранее ТАСС сообщал, что футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после игры с ЦСКА обвинили болельщиков армейского клуба в расизме по отношению к Кордобе.
Также КДК РФС рассмотрит удаление футболиста ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:4).
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ после 20 игр, набрав 43 очка, ЦСКА идет на 4-м месте с 36 очками.