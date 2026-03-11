Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.50
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.75
П2
3.47
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.81
П2
2.03
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.68
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2

КДК РФС рассмотрит обвинения в расизме в адрес Кордобы 13 марта

Ранее футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после игры с ЦСКА обвинили болельщиков армейского клуба в расизме по отношению к колумбийскому нападающему.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит обвинения в расизме в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в первом матче полуфинала пути «Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с ЦСКА (1:3) на заседании 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Ранее ТАСС сообщал, что футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после игры с ЦСКА обвинили болельщиков армейского клуба в расизме по отношению к Кордобе.

Также КДК РФС рассмотрит удаление футболиста ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:4).

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ после 20 игр, набрав 43 очка, ЦСКА идет на 4-м месте с 36 очками.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше