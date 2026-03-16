Дегтярев прокомментировал судейские скандалы в российском футболе

«В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли, — сказал Дегтярев в ответ на вопрос о том, следит ли Министерство спорта РФ за судейскими скандалами в российском футболе, в частности, за делами московского “Торпедо” и самарских “Крыльев Советов”, и ведет ли ведомство диалог с Российским футбольным союзом. — В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма».