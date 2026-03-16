Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
Дегтярев прокомментировал судейские скандалы в российском футболе

Министр спорта отметил, что планируется внести поправки в законодательство с целью усиления независимости судей от спортивных организаций.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 16 марта. Министерство спорта РФ хочет внести поправки в законодательство с целью усиления независимости судей от спортивных организаций. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли, — сказал Дегтярев в ответ на вопрос о том, следит ли Министерство спорта РФ за судейскими скандалами в российском футболе, в частности, за делами московского “Торпедо” и самарских “Крыльев Советов”, и ведет ли ведомство диалог с Российским футбольным союзом. — В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма».

«Среди мер, которые мы планируем принять, — создание палаты спортивного судейства для контроля за работой арбитров, единого реестра судей для учета и мониторинга их деятельности. Также планируем внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для поддержки судейских решений. И, кроме того, будут поправки в законодательство, которые усилили бы независимость судей от спортивных организаций», — добавил министр.

Ранее стало известно, что 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи Футбольной национальной лиги, предъявлены обвинения за влияние на результаты 22 матчей с участием «Торпедо». РБК сообщал, что среди обвиняемых судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) Егор Егоров, Иван Сараев и Владислав Целовальников, а также арбитры Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев и Олег Соколов. Также фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Российский футбольный союз временно исключил из списка судей и инспекторов на сезон-2025/26 всех лиц, фигурируемых в расследовании.

26 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». 2 декабря губернатор Самарской области направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата). В январе 2025 года в ГУ МВД сообщили о проведенной проверке и возбуждении уголовного дела о мошенничестве. В феврале 2026 года в пресс-службе ГУ МВД региона сообщили ТАСС, что производство по уголовному делу о мошенничестве в футболе прекращено.