Губерниев раскритиковал Евсеева: «Хотел бы посмотреть, как бы он матерился, если бы я брал у него интервью»

50-летний специалист 12 раз произнес нецензурные слова за 38 секунд в послематчевом разговоре с журналистом.
— Хотел бы посмотреть, как бы он матерился, если бы я брал у него интервью. С удовольствием поговорил бы с ним. Он был очень талантливым футболистом в свое время, хороший тренер, но мне кажется, что в футболе надо привлекать чем-то другим, а не только большим количеством нецензурной брани за минуту. Это путь в тупик.
Давайте представим список: Якушин, Бесков, Ахалкаци, Лобановский и Евсеев… Кто-то лишний. Понятно, что и Валентин Козьмич Иванов ругался, но это разный калибр, как Александр Анатольевич Ширвиндт и какой-нибудь биндюжник. Две большие разницы. Я с уважением отношусь к Евсееву, но это, опять же, путь в тупик. Как говорил Олег Иванович Ефремов: «С этим пора кончать, Вадим», — сказал Губерниев «СЭ».
Махачкалинское «Динамо» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Вадим Евсеев
Андрей Талалаев
Гамид Агаларов
(Темиркан Сундуков)
53′
Гамид Агаларов
72′
Брайан Александр Хиль
(Илья Петров)
14′
Сергей Варатынов
81′
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
77
Темиркан Сундуков
86′
28
Сердер Сердеров
10
Джавад Хоссейннеджад
40′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
86′
7
Хазем Мастури
5
Джемал Табидзе
60′
43
Ильяс Ахмедов
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
10
Илья Петров
69
Ираклий Манелов
85′
11
Юрий Ковалев
77
Эльдар Чивич
60′
68
Михаил Рядно
91
Брайан Александр Хиль
85′
90
Чиносо Оффор
15
Тентон Йенне
46′
26
Иван Беликов
58′
22
Николай Титков
67′
18
Дерик Ласерда
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти