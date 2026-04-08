Акинфеев объяснил, почему отказывается покупать сыну квадроцикл

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о просьбе своего 11-летнего сына Даниила приобрести квадроцикл и объяснил, почему не спешит ее выполнять.
8 апреля Акинфееву исполнилось 40 лет.
По словам футболиста, он отказывается от покупки из-за соображений безопасности и возраста ребенка. Акинфеев отметил, что даже при ограничении скорости подобная техника остается потенциально опасной.
«У меня сын сейчас просит купить ему квадроцикл. Я всячески сопротивляюсь, потому что понимаю, что, во-первых, это не безопасно… Но все-таки, наверное, в 11 лет иметь такие подарки — это большая роскошь», — сказал Акинфеев в интервью клубному каналу ЦСКА.
Он добавил, что старается ограждать ребенка от подобных ситуаций и пока не изменил свою позицию.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе клуба он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал серебряные медали и трижды — бронзовые. Также вратарь восемь раз завоевывал Кубок России и восемь раз — Суперкубок страны. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА.