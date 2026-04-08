Акинфеев объяснил, почему отказывается покупать сыну квадроцикл

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе клуба он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал серебряные медали и трижды — бронзовые. Также вратарь восемь раз завоевывал Кубок России и восемь раз — Суперкубок страны. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА.