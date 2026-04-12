Челестини после поражения ЦСКА от «Сочи»: «Позор? Назову этот матч плохим»

— Можете ли назвать сегодняшнюю игру словом «позор»?
— Нет. Последняя неделя была очень тяжелая. В первом тайме ребята была немного пустыми. Во втором тайме мы отдали все. Назову этот матч плохим, давайте так.
— Конфликт с Мойзесом исчерпан и теперь он будет в составе?
— Я выполняю роль тренера и ставлю тех игроков, которых считаю нужными. Когда пойму, что его необходимо поставить в состав, тогда это случится.
— Как оцените его игру и что с Акинфеевым?
— Он вышел с желанием помочь команде. Там было всего 15 минут. Мы не можем просить, чтобы он за это время перевернул игру с ног на голову. По поводу Игоря не знаю, сможет ли он сыграть в следующей игре. У него достаточно опыта, чтобы сказать нам, когда он будет готов.
ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Мартин Крамарич
11′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
