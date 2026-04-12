Челестини после поражения ЦСКА от «Сочи»: «Позор? Назову этот матч плохим»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.40
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
1
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.15
П2
27.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
3.89
X
2.30
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.55
П2
7.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.50
П2
36.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.30
П2
4.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.50
П2
4.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
35.00
X
4.70
П2
6.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.60
П2
6.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
4.33
П2
23.00
Футбол. Франция
18:15
Ницца
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.31
П2
2.31
Футбол. Англия
18:30
Челси
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.02
П2
2.00
Футбол. Германия
18:30
Штутгарт
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.00
П2
9.00
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.50
П2
3.80
Футбол. Испания
19:30
Сельта
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.76
П2
5.40
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.30
П2
3.30
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.42
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.36
П2
5.70
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.53
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

Челестини после поражения ЦСКА от «Сочи»: «Позор? Назову этот матч плохим»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Источник: Спорт-Экспресс

— Можете ли назвать сегодняшнюю игру словом «позор»?

— Нет. Последняя неделя была очень тяжелая. В первом тайме ребята была немного пустыми. Во втором тайме мы отдали все. Назову этот матч плохим, давайте так.

— Конфликт с Мойзесом исчерпан и теперь он будет в составе?

— Я выполняю роль тренера и ставлю тех игроков, которых считаю нужными. Когда пойму, что его необходимо поставить в состав, тогда это случится.

— Как оцените его игру и что с Акинфеевым?

— Он вышел с желанием помочь команде. Там было всего 15 минут. Мы не можем просить, чтобы он за это время перевернул игру с ног на голову. По поводу Игоря не знаю, сможет ли он сыграть в следующей игре. У него достаточно опыта, чтобы сказать нам, когда он будет готов.

ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
11′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
Сочи
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Статистика
ЦСКА
Сочи
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
7
6
Угловые
12
2
Фолы
8
27
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
