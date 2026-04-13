Абаскаль заявил о готовности возглавить ЦСКА или «Динамо»: «Я все-таки иностранец»

— Хотите вернуться только в «Спартак»? Или рассмотрите другие клубы?
— Понимаю, что «Спартак» — это семья. Меня никогда в жизни так здорово не принимали, как там. Но я также открыт для других команд, потому что знаю лигу и понимаю свои силы. Постоянно слежу за РПЛ.
— Учитывая ваше спартаковское прошлое, пошли бы работать в ЦСКА или «Динамо»?
— Конечно. Если бы был российским футболистом — это одно. Но я все-таки иностранец. Главное, чтобы тренеру дали поработать. Я знаю уровень лиги, знаю тактику других тренеров. Так что потенциально «Динамо» и ЦСКА — хорошие варианты.
— После ухода из «Атлетико» вам поступали предложения?
— Нет. Но сейчас я отдыхаю. Хотя ментально готов к новому вызову. Если мной заинтересуется клуб в сложной ситуации — например, на грани вылета; или команда, которая решит сменить тренера, то я готов. Но сейчас хочу все же немного побыть с семьей и принять взвешенное решение относительно своего будущего. Вот в Мексику я бы не вернулся!
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июля 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые заняли третье место в чемпионате России-2022/23.
Последним местом работы Абаскаля был мексиканский «Атлетико Сан-Луис» — специалист работал в клубе с июля 2025 года по март 2026 года.