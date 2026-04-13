Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Лидс
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.00
П2
1.25
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.25
П2
4.08
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.83
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
14.04
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.60
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Мостовой ужаснулся поражению ЦСКА худшей команде РПЛ

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Матч ТВ» заявил, что был шокирован поражению московского ЦСКА от «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Происходит некая турбулентность. Они ушли на зимнюю паузу одной из лучших команд, все это признавали. А весенний отрезок просто ужас. Я имею в виду ужас, исходя из того, что “Сочи” еще умудрились проиграть. Что происходит?» — заявил Мостовой.

Игра прошла 12 апреля в российской столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры.

После этой игры сочинский клуб набрал 12 очков и закрепился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России. Армейский коллектив с активом в 42 балла сохранил за собой пятую позицию в турнирной таблице.

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
11′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
Сочи
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Статистика
ЦСКА
Сочи
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
7
6
Угловые
12
2
Фолы
8
27
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти