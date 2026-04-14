Газзаев раскритиковал главного тренера ЦСКА Челестини: «Чего ты добился? Где результаты? Чем занимался зимой?»

В воскресенье, 12 апреля, ЦСКА неожиданно проиграл (0:1) на своем поле «Сочи», занимающему последнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда Челестини на данный момент располагается на 5-й строчке.
«Мне сложно подбирать слова, комментируя игру и результат ЦСКА в этом туре. Послушайте, как можно было дома проиграть “Сочи”?! Команде, которая уже практически потеряла шансы остаться в РПЛ?
Это как же можно было так подготовиться к матчу, чтобы провалить дебют встречи, пропустить, пусть и с пенальти?! В голове не укладывается. Видимо, кто-то из аналитического отдела армейцев, мягко говоря, недоработал… Кто именно? Челестини виднее.
У меня сейчас возникает лишь один вопрос к вам, журналистам, к некоторым нашим экспертам. Зачем вы после первой части сезона так превознесли Челестини, так им восторгались?! Зачем пели ему дифирамбы? Да, ушли на паузу третьими. Ну и что? Это разве титул? Это чемпионство? А именно такие должны стоять перед армейцами задачи.
Я же, если помните, спокойно оценивал работу главного тренера, понимая, что все решится весной.
И лишь заметил, что с таким составом армейцам по плечу побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за титул. Правда, только в том случае, если они быстро сыграются без Дивеева. Этого обмена защитника на Лусиано я изначально не до конца понял. Сразу же предположил, что «Зенит» выиграет от сделки больше…
И что мы получили на выходе? Одного лидера ЦСКА отдал конкуренту. А другого Челестини на какое-то время отстранил от основы. Имею в виду Мойзеса.
Зачем?! Это же один из ключевых твоих игроков! Почему ты так и не нашел с ним общего языка? Чего ты этим в итоге добился? Сейчас Мойзеса вернули в основу, выпустили на 15 минут… Я этого, опять же, не понял. Что он мог показать за такой короткий отрезок?
Предполагаю, что вся эта ситуация ударила по атмосфере внутри коллектива. Челестини, похоже, просто поставил свои интересы выше командных! Вот что самое печальное.
Постойте. Если ты так уверен в своей правоте, где результаты? Как ЦСКА может проигрывать 4 из 6 матчей в РПЛ весной?!
Чем ЦСКА занимался зимой? Ведь для чего нужны сборы? Чтобы твоя команда 12 весенних туров пролетела на одном дыхании. В этом и заключается работа тренерского штаба. А что мы видим? Всего шесть очков в шести турах… Печально!
Повторю свой вопрос: зачем надо было так расхваливать иностранного специалиста? Меня вообще смущает это преклонение перед Западом. У нас разве нет своих сильных тренерских кадров? Есть же Семак, Мусаев, Галактионов, Талалаев. Думаю, именно им надо больше уделять внимание, про них больше писать и говорить«, — приводит слова Газзаева “СЭ”.