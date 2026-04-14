Дзюба: такой черной полосы у меня никогда не было

«Такой черной полосы у меня не было давно, может, вообще никогда не было, не считая периода в Турции, когда все совсем было плохо. Руки опускаются, сил нет, но сдаться сейчас — самое простое. Надо просто продолжать работать, труд окупается. Мы вернулись, с 23—24 февраля тренируемся на искусственном поле, на бетоне, почти два месяца вернуться не можем на нормальное покрытие, оно не готово. Это все не отмазки, не отговорки, просто реально тяжело, столько народа повылетало. Но мы сражаемся, у нас много молодых пацанов», — сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.