Дзюба: такой черной полосы у меня никогда не было

В понедельник в матче 24-го тура чемпионата России «Акрон» на своем поле проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:3, пропустив на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Тольяттинский клуб не может одержать победу в восьмом матче РПЛ подряд, серия клуба без побед продолжается с 29 ноября.
«Такой черной полосы у меня не было давно, может, вообще никогда не было, не считая периода в Турции, когда все совсем было плохо. Руки опускаются, сил нет, но сдаться сейчас — самое простое. Надо просто продолжать работать, труд окупается. Мы вернулись, с
«Честно, тяжело не поймать этот тильт, руки опускаются в какой-то момент, но понимаешь, что сдаваться нельзя. Надо переломить это проклятье, верю, что вечно это длиться не может. Много видел разных специалистов и тренеров, но Тедеев заслуживает немного фарта, он открыл много замечательных футболистов и в целом людей очень любит. Надеюсь, мы прорвемся», — отметил нападающий.
«Акрон» набрал 22 очка и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата, находясь в двух очках от зоны вылета из лиги. В следующем туре тольяттинцы на выезде встретятся с казанским «Рубином».
Заур Тедеев
Ролан Гусев
Стефан Лончар
(Артем Дзюба)
43′
Жилсон Тавареш Беншимол
88′
Николя Муми Нгамале
20′
Артур Гомес
(Николя Муми Нгамале)
33′
Константин Тюкавин
(Максим Осипенко)
90+5′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
45+1′
2
Йомар Роча
64′
80
Хетаг Хосонов
6
Максим Кузьмин
76′
10
Кевин Аревало
5
Алекса Джурасович
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
76′
81
Никита Базилевский
31
Игорь Лещук
2
Николас Маричаль
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
58′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
58′
70
Константин Тюкавин
57
Давид Рикардо
46′
56
Леон Зайдензаль
87′
60
Тимофей Маринкин
58′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
