Дзюба: такой черной полосы у меня никогда не было

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что его и команду преследует черная полоса, однако клуб не собирается сдаваться и будет работать дальше для достижения результата.

Источник: РИА Новости Спорт

В понедельник в матче 24-го тура чемпионата России «Акрон» на своем поле проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:3, пропустив на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Тольяттинский клуб не может одержать победу в восьмом матче РПЛ подряд, серия клуба без побед продолжается с 29 ноября.

«Такой черной полосы у меня не было давно, может, вообще никогда не было, не считая периода в Турции, когда все совсем было плохо. Руки опускаются, сил нет, но сдаться сейчас — самое простое. Надо просто продолжать работать, труд окупается. Мы вернулись, с 23—24 февраля тренируемся на искусственном поле, на бетоне, почти два месяца вернуться не можем на нормальное покрытие, оно не готово. Это все не отмазки, не отговорки, просто реально тяжело, столько народа повылетало. Но мы сражаемся, у нас много молодых пацанов», — сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Честно, тяжело не поймать этот тильт, руки опускаются в какой-то момент, но понимаешь, что сдаваться нельзя. Надо переломить это проклятье, верю, что вечно это длиться не может. Много видел разных специалистов и тренеров, но Тедеев заслуживает немного фарта, он открыл много замечательных футболистов и в целом людей очень любит. Надеюсь, мы прорвемся», — отметил нападающий.

«Акрон» набрал 22 очка и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата, находясь в двух очках от зоны вылета из лиги. В следующем туре тольяттинцы на выезде встретятся с казанским «Рубином».

Акрон
2:3
Первый тайм: 1:2
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 2736 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Ролан Гусев
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Артем Дзюба)
43′
Жилсон Тавареш Беншимол
88′
Динамо
Николя Муми Нгамале
20′
Артур Гомес
(Николя Муми Нгамале)
33′
Константин Тюкавин
(Максим Осипенко)
90+5′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
45+1′
2
Йомар Роча
64′
80
Хетаг Хосонов
6
Максим Кузьмин
76′
10
Кевин Аревало
5
Алекса Джурасович
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
76′
81
Никита Базилевский
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Николас Маричаль
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
58′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
58′
70
Константин Тюкавин
57
Давид Рикардо
46′
56
Леон Зайдензаль
87′
60
Тимофей Маринкин
58′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Акрон
Динамо
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
16
Удары в створ
5
7
Угловые
7
8
Фолы
13
9
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти