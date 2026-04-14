Карседо советовался с Абаскалем перед назначением в «Спартак»

Абаскаль возглавлял красно-белых с июля 2022 года по апрель 2024 года. Карседо стал главным тренером «Спартака» в январе 2026 года.
— Вы наверняка знакомы с Хуаном Карлосом Карседо.
— Конечно. Мы познакомились, когда они с Унаи Эмери работали в «Севилье». А тренер вратарей Начо, которых входил в их штаб, — хороший друг моей семьи.
К Хуану Карлосу испытываю огромное уважение. Он проделал отличную работу в «Пафосе». Кстати, Карседо советовался со мной перед тем, как возглавить «Спартак». Пожелал ему удачи и сказал, что я в его распоряжении. Он уже знал клуб, потому что был там 13 лет назад, но я немного рассказал ему об атмосфере, игроках, чтобы помочь адаптироваться. Хуан Карлос — очень вежливый и хорошо подготовленный к российским реалиям тренер. Надеюсь, у него все получится.
«Спартак» под руководством Карседо провел 9 матчей во всех турнирах, одержал 6 побед, потерпел 2 поражения и 1 раз сыграл вничью. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ-2025/26 с 42 очками после 24 туров, также команда вышла в финал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.