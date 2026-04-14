Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Динамо
3
Мойзес после поражения ЦСКА от «Сочи» обратился к болельщикам: «Мы, игроки, берем на себя ответственность»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес опубликовал новый пост в соцсети после поражения армейцев со счетом 0:1 от «Сочи» в домашнем матче 24-го тура РПЛ, обратившись к болельщикам.

Источник: ТАСС

Напомним, что в марте Мойзес был отстранен от основной команды из-за конфликта с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини. В матче с «Сочи» его выпустили на поле впервые после примирения — на замену на 78-й минуте.

"Вчерашний результат нас очень расстроил. И мы, игроки, берем на себя ответственность. Мы должны двигаться вперед, усердно работая.

Я не могу позволить, чтобы ваша любовь и уважение, которые вы все проявили ко мне вчера на стадионе, остались незамеченными; я никогда не забуду тот день. Лучший способ отплатить за эту любовь — это отдавать свою жизнь на поле и за его пределами за наш герб и наши цвета. Как я всегда делал и буду продолжать делать.

Мы будем продолжать бороться за наш клуб. Я тоже вас всех люблю! Спасибо за все!!! Бог верен", — написал Мойзес.

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
11′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
Сочи
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Статистика
ЦСКА
Сочи
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
7
6
Угловые
12
2
Фолы
8
27
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
