Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
3
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
«Судьба Челестини уже решена»: тренеру ЦСКА предрекли увольнение

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» выразил уверенность, что руководство ЦСКА уже приняло окончательное решение об отставке главного тренера Фабио Челестини.

Источник: Газета.Ру

«Челестини уже отправили в отставку. Все. То есть, по большому счету, его судьба, можно сказать, решена», — заявил Бубнов.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

В прошлом туре чемпионата России ЦСКА проиграл «Сочи». Игра прошла 12 апреля в российской столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры.

После этой игры сочинский клуб набрал 12 очков и закрепился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России. Армейский коллектив с активом в 42 балла сохранил за собой пятую позицию в турнирной таблице.