РПЛ продлила спонсорский контракт с официальным букмекером лиги

Российская премьер-лига (РПЛ) подписала новый спонсорский контракт с букмекерской компанией Winline. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Срок нового соглашения составил четыре года. Winline сохранит статус генерального партнера и официального букмекера чемпионата.
По условиям соглашения Winline сохраняет эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории букмекерских услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.
Winline является официальным букмекером РПЛ с сезона 2022/23, сменив «Лигу ставок». Сумма контракта составляла 11,04 млрд руб.
Ранее 17 апреля было объявлено, что Альфа-Банк стал титульным спонсором РПЛ вместо платежной системы «Мир». Четырехлетнее соглашение начнет действовать со следующего сезона.