Матч-центр
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
РПЛ продлила спонсорский контракт с официальным букмекером лиги

Компания Winline сохранит статус генерального партнера и официального букмекера чемпионата на четыре года.

Источник: РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) подписала новый спонсорский контракт с букмекерской компанией Winline. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Срок нового соглашения составил четыре года. Winline сохранит статус генерального партнера и официального букмекера чемпионата.

По условиям соглашения Winline сохраняет эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории букмекерских услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.

Winline является официальным букмекером РПЛ с сезона 2022/23, сменив «Лигу ставок». Сумма контракта составляла 11,04 млрд руб.

Ранее 17 апреля было объявлено, что Альфа-Банк стал титульным спонсором РПЛ вместо платежной системы «Мир». Четырехлетнее соглашение начнет действовать со следующего сезона.