Футболист Козлов назвал причины ухода из «Краснодара»

Футболист ранее подписал контракт с московским ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 17 апреля. Футболист Данила Козлов решил уйти из футбольного клуба «Краснодар» из-за недостатка игрового времени и отсутствия четких перспектив в команде. Об этом спортсмен рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее ТАСС сообщал, что Козлов подписал контракт с московским ЦСКА. Соглашение рассчитано до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

«Если бы выходил чаще и на большее время, то не рассматривал бы трансфер в новую команду. Когда чувствуешь, что развитие замедляется и при этом не предвидится изменений в ближайшем будущем, нужно что-то менять. Были разговоры, что я должен проявить себя в Кубке России, но ситуация не изменилась», — сказал Козлов.

Козлову 21 год, он выступал за «Краснодар» с июня 2024 года. В составе команды в прошлом сезоне он стал чемпионом России. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач. Козлов является воспитанником петербургского «Зенита», за основную команду он провел три матча. С января по июнь 2024 года Козлов был игроком калининградской «Балтики».