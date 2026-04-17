Евсеева снова оштрафовали на 100 тысяч рублей за нецензурные слова на флеш-интервью

Во время флеш-интервью Евсеев после матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) использовал нецензурную лексику.
«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК “Динамо” г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», — говорится в тексте решения КДК.
Ранее Евсеев был оштрафован на 100 тысяч рублей за нецензурные слова, сказанные после матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2). Тренер «Динамо» в ходе непродолжительного флеш-интервью 12 раз использовал ненормативную лексику.