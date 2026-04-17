«Акрон» точно продолжит существование"

Гендиректор клуба из Тольятти Константин Клюшев — об отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА, борьбе за выживание в РПЛ и судьбе клуба в случае вылета.

Источник: «Акрон»

Футболисты тольяттинского «Акрона» набрали всего одно очко в восьми последних матчах чемпионата России. Это не мешает им находиться вне зоны вылета в первую лигу и даже вне зоны переходных игр за право остаться в РПЛ. Но нынешнее 12-е место команда сохраняет лишь благодаря заделу, добытому прошлой осенью.

В интервью «Известиям» генеральный директор клуба Константин Клюшев оценил игру команды, прокомментировал заявление главной звезды тольяттинцев — Артема Дзюбы, — что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ, а также отреагировал на вердикт Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по скандальной отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА.

«Мы могли бы не совершать невынужденных ошибок»

— Есть паника из-за весенних результатов «Акрона»?

— Паники нет. У нас ее никогда и не было. Если помните, в начале сезона — летом и осенью — тоже был непростой период, когда мы долго не могли выиграть. Но ничего, справились, вытянули ту часть сезона. Верим, что так будет и нынешней весной.

— С чем связываете то, что весной опять оказались в кризисе, как и в первой трети чемпионата?

— Отмечу непростой календарь. Но прежде всего проблема, на мой взгляд, в том, что мы могли бы быть дисциплинированнее и не совершать невынужденных ошибок. В любом случае, важно не опускать руки, продолжать работать и начинать побеждать.

— В марте Артем Дзюба говорил, что «Акрон» может прекратить свое существование в случае вылета из РПЛ. Насколько эти слова имеют под собой почву?

— Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Больше никаких комментариев здесь быть не может. Мы продолжаем развивать нашу академию, продолжаем развивать команду. Никаких таких мыслей даже близко нет.

— В случае вылета в первую лигу у «Акрона» будет достаточный бюджет, чтобы сразу вернуться в РПЛ?

— Сейчас это бессмысленно обсуждать, но клуб точно продолжит существование. Вы же прекрасно понимаете, что мы движемся последовательно — другого быть не может.

«Абу-Даби остается приоритетным вариантом для зимних сборов»

— Зимой «Акрон» проводил сборы в Абу-Даби. С учетом боевых действий на Ближнем Востоке, которые коснулись в том числе ОАЭ, и могут в любой момент возобновиться, анализируете альтернативные места подготовки следующей зимой?

— В мире происходит много перемен. Каждый год мы сталкиваемся с внешними обстоятельствами, достаточно удивительными. И предугадать ничего нельзя. Тем не менее сборы у нас были прекрасные, погода была великолепная, вся инфраструктура тоже отличная. Поэтому Абу-Даби остается приоритетным вариантом на следующую зиму.

— Когда надо будет определяться с местом?

— Сборы планируются сильно заранее. Уже в середине лета надо будет договариваться о месте их проведения. Поэтому изучаем альтернативные варианты. Мы, например, видели, с какими трудностями столкнулись зимой команды, проводившие сборы в Турции. Там были постоянные проливные дожди — командам было очень непросто проводить сборы в таких погодных условиях. Мы это тоже учитываем.

— В начале сезона вы говорили о наличии KPI по средней посещаемости — о том, что необходимо достигнуть отметки в 7,5 тыс. зрителей. Есть движение в эту сторону?

— Точно есть, но не такое быстрое, как нам бы хотелось. Тем не менее мы растем с точки зрения коммерческой составляющей и посещаемости домашних матчей. Мы ее замеряли — рост есть, это минимум 10% коммерческой заполняемости по сравнению с прошлым сезоном. По некоторым матчам, в зависимости от соперника, она выросла на 20−30%.

«Я не вижу, чтобы наша команда играла плохо»

— С Дзюбой были хоть какие-то обсуждения нового контракта?

— Всё это будем обсуждать по окончании сезона. Сейчас все силы, всё внимание сосредоточено на том, чтобы решить задачи на футбольном поле.

— По вашим ощущениям, сам Дзюба готов продолжать карьеру вообще и в «Акроне» в частности?

— Пока все сосредоточены на том, что происходит на поле. Всё там должно конвертироваться в голы и набранные очки.

— Команда способна это сделать и остаться в РПЛ без переходных матчей?

— По большому счету, я не вижу, чтобы наша команда играла как-то плохо. Ребята бьются на поле. Считаю, что в последнем матче с московским «Динамо» (2:3) мы выглядели не хуже, до этого отлично играли с ЦСКА (1:2). В марте был хороший матч со «Спартаком» (3:4). К сожалению, во всех трех встречах пропустили решающие голы на последних минутах. Счет на табло не выглядит для нас позитивным. Но с точки зрения игры, на мой взгляд, предъявить ребятам, по большому счету, нечего.

«Ответы ЭСК похожи на защиту чести мундира»

— Вы подавали в ЭСК РФС жалобу на незасчитанный гол Дзюбы в концовке матча в ворота ЦСКА, когда из-за решения арбитра не смогли сравнять счет и проиграли 1:2?

— РФС разобрал этот эпизод самостоятельно и решил, что судья правильно всё сделал, зафиксировав фол Артема на Акинфееве.

— Нет ощущения, что ЭСК больше защищает честь судейского мундира, когда так оценивает действия арбитров?

— Посмотрите на все ответы на наши жалобы в ЭСК. По большому счету, они все похожи на защиту чести мундира, о которой вы говорите. В любом случае, для нас главное — побеждать на поле. А жаловаться на судейство можно всегда. Мы знаем команды, которые идут в верхней части турнирной таблицы и тоже жалуются на судейство. Оно не будет идеальным никогда, поэтому нам нужно рассчитывать на свои силы, на себя.

— Насколько от финишной части чемпионата зависит будущее главного тренера «Акрона» Заура Тедеева? Понятно, что ему надо сохранить команду в РПЛ, но возможна его замена по окончании сезона, если это удастся сделать с большим трудом — через переходные матчи или избежав их только в последнем туре?

— В Telegram-каналах постоянно пишут следующим образом: если команда идет хорошо, ее тренера отправляют в топ-клуб, чуть ли не в «Барселону», если идет плохо, то всё, ее тренера надо уволить.

— А как еще должно быть?

— Логично, да (улыбается). Тем не менее мы уже неоднократно говорили и доказывали, что никогда не действуем спонтанно и на эмоциях. Наши решения достаточно последовательны и конструктивны.

— Должен ли Тедеев в обязательном порядке остаться в РПЛ без стыков или финишировать в первой десятке, как год назад, чтобы сохранить свой пост?

— Таких условий в контракте не прописано. Мы все всё понимаем и работаем на результат, а не на то, чтобы выполнить строчки в контракте. Так что просто стараемся побеждать в каждом следующем матче и быть как можно выше в таблице.

Алексей Фомин