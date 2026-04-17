Худший клуб РПЛ впервые в сезоне выиграл два матча подряд

«Сочи» в гостях обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный гол забил Кирилл Заика на 89-й минуте.

Источник: РБК Спорт

«Сочи» обыграл «Ростов» в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил защитник Кирилл Заика.

«Сочи» впервые в текущем чемпионате одержал две победы подряд. В прошлом туре команда на выезде обыграла ЦСКА (1:0). В последний раз «Сочи» выигрывал два матча подряд в РПЛ в марте 2023 года.

«Ростов» набрал 26 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками замыкает таблицу, находясь на 16-м месте. Теперь от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ «Сочи» отделяют шесть очков.

В 26-м туре «Ростов» 21 апреля сыграет на выезде с ЦСКА. В тот же день «Сочи» примет самарские «Крылья Советов».

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
17.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 9728 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Игорь Осинькин
Голы
Сочи
Кирилл Заика
(Руслан Магаль)
89′
Составы команд
Ростов
13
Хидает Ханкич
4
Виктор Мелехин
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
69
Егор Голенков
22
Давид Семенчук
76′
3
Умар Сако
7
Роналдо
84′
62
Иван Комаров
18
Константин Кучаев
64′
9
Мохаммад Мохеби
99
Тимур Сулейманов
76′
87
Андрей Лангович
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
3′
33
Марсело Алвес
63′
27
Кирилл Заика
21′
17
Артем Макарчук
98
Владимир Ильин
42′
75′
9
Захар Федоров
29
Роман Ежов
71′
28
Руслан Магаль
8
Михаил Игнатов
71′
14
Кирилл Кравцов
20
Дмитрий Васильев
71′
45
Франсуа Камано
19
Александр Коваленко
90′
82
Сергей Волков
Статистика
Ростов
Сочи
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
5
7
Удары в створ
3
1
Угловые
6
5
Фолы
11
18
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
