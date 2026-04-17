Черчесов сравнил «Спартак» Станковича и Карседо: «Играют более комбинационно»

В матче 25-го тура РПЛ грозненская команда сыграет против красно-белых в Москве.
— В чем главное отличие «Спартака» Деяна Станковича от «Спартака», который мы видим сейчас?
— Отличия всегда есть, они в нюансах. У них новый тренер. Понятно, мы их изучаем, стараются играть в немного другой футбол. Не могу сказать, что что‑то сильно отличается. Расставлены по‑другому, играют более комбинационно. Естественно, у них постоянно какие‑то изменения в тактическом плане.
— Три последних матча «Ахмата» со «Спартаком» в Москве завершились с одинаковым счетом — 0:0. Что вы можете сказать об этом?
— Это было давно и без меня. Что касается первого матча здесь (1:2), понятно, что счет нас не устроил. Не могу сказать, что сама игра с нашей стороны тоже была высокого качества, но, думаю, что ничейный результат был бы более справедлив. Потому что мы и первый гол пропустили после своей нелепой ошибки. Так что мы играли с ними, мы знаем, кто они, и готовимся к серьезному матчу.