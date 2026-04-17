Карпина обвинили в получении откатов в «Динамо»

«Посадите Карпина на детектор лжи. Он участник продажи и откатов со всех футболистов, которые пришли в “Динамо”. Когда в “Ростове” пошли проверки — Карпин оттуда уехал. Это не из-за транспортных сложностей», — сказал Селюк.
17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.