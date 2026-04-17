Коммунальщики закрасили граффити в память легенды «Спартака» Симоняна

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат Советского Союза вместе со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.