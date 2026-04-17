Коммунальщики закрасили граффити в память легенды «Спартака» Симоняна

Мурал был нарисован на одной из футбольных коробок в районе Чистых Прудов.
Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Последние дни он провел в больнице, куда был госпитализирован из-за плохого самочувствия.
10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.
За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат Советского Союза вместе со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.