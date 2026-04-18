«Бросать весла в чемпионате неправильно»

За шесть туров до конца нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу московское «Динамо» находится в середине турнирной таблицы, где оно застряло еще в первой части сезона. Назначенный зимой главным тренером команды Ролан Гусев частично улучшил результаты, подняв бело-голубых с десятого места на седьмое. Но догнать лидеров и побороться за медали уже нереально — динамовцы на 11 очков отстают от третьего места.
Зато у них есть хорошие шансы выиграть Кубок России. Для этого подопечным Гусева нужно победить всего в двух матчей турнира. Сначала 7 мая в гостях «Краснодар» в ответной встрече финала «Пути РПЛ» (первый матч завершился в Москве 0:0). А в случае успеха выиграть 24 мая в Суперфинале у победителя финала «Пути регионов» «Спартак» — ЦСКА.
В интервью «Известиям» полузащитник «Динамо» Антон Миранчук объяснил бурные эмоции от выездной победы в последнем матче чемпионата против тольяттинского «Акрона» (бело-голубые вели 2:0, позволили сопернику сравнять в конце встречи, но тут же Константин Тюкавин забил победный мяч) и рассказал, за счет чего надо побеждать в Кубке России.
— Ваша команда очень эмоционально праздновала победный гол в концовке матча с «Акроном». Почему так отреагировали на успех в игре, не имеющей для вас турнирного значения?
— Во-первых, мы до этого не выигрывали четыре матча подряд. Во-вторых, концовка игры с «Акроном» получилась тяжелая. В принципе там всегда непросто играть. Поэтому эмоции были особенные. Тем более выиграли матч на последней минуте. С кем бы ты ни играл, когда команда так показывает свой характер, это всегда вызывает отличные эмоции.
— Получается, не собираетесь бросать все силы исключительно на Кубок? Готовы и в чемпионате биться в каждом матче?
— Да, конечно. Мне кажется, у нас есть достаточно длинная скамейка и в целом хорошая команды, чтобы играть в обоих турнирах. Поэтому выделять Кубок в данном случае будет нечестно. Бросать весла в чемпионате, не настраиваться на матчи чемпионата — неправильно. Все-таки нужно держать марку, имя. Поэтому не разделяем эти два турнира.
— Каким результатом на финише чемпионата удовлетворитесь с учетом того, что подняться из середины таблицы «Динамо» в этом сезоне уже почти нереально?
— Сложно сказать. Сейчас просто идем от матча к матчу, играем на победу в каждой игре. Задача — просто подняться выше. Тут уже тяжело что-то сверхъестественное показать или придумать.
— Болельщики и руководство «Динамо» ждут этой весной первую с 1995 года победу в Кубке России. Как человек, трижды выигрывавший этот трофей с «Локомотивом», что могли бы посоветовать своей нынешней команде перед решающими матчами?
— Играть так же, как с «Акроном», показать характер. Именно характер в первую очередь будет важен. Мне кажется, в таких решающих матчах, когда уже совсем непросто, уже очень тяжело, лидерские качества и проявляются у всех. Главное, чтобы все бились друг за друга. Тут уже больше важно, какая в раздевалке атмосфера. Если в раздевалке всё нормально по настрою, атмосфере и мотивации, то и на поле всё это перенесется.
— А Ролану Гусеву что надо делать в оставшийся месяц, чтобы достичь этой цели?
— Я точно в этом ситуации не советчик. Что от меня требуется, что тренерский штаб предлагает на своих установках, то и должен футболист делать.
— Нынешнее «Динамо» способно в следующем сезоне бороться за что-то серьезное, если с самого начала будет показывать тот же футбол, что и этой весной?
— Если не думать про всё это вдолгую, то какой смысл вообще тогда тренироваться, проходить сборы, что-то наигрывать? Тогда всё это теряет смысл. Поэтому, естественно, все будут работать на максимуме, поскольку все футболисты хотят что-то выиграть и чего-то добиться в своей карьере.
Алексей Фомин