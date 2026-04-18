«Спартак» опубликовал пост к 104-летию клуба

«Спартак» на официальных страницах в социальных сетях поздравил клуб с 104-летием.
«С днем рождения, любимый клуб! “Спартаку” — 104 года! Более 100 лет великой истории, полной трофеев и рекордов, которой гордятся миллионы спартаковских болельщиков во всем мире. С нашим днем, красно-белые!» — говорится в сообщении.
«Спартак» выигрывал 10 раз чемпионат России и 12 раз чемпионат СССР, 14 раз красно-белые завоевывали Кубок СССР/Кубок России. В сезоне-1990/91 «Спартак» доходил до полуфинала Кубка европейских чемпионов, а в сезоне-1997/98 — до полуфинала Кубка УЕФА.