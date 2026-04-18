Андрей Мостовой внесен в базу сайта «Миротворец»

Полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового внесли в базу украинского портала «Миротворец», сообщает РИА Новости.
Причиной внесения называется публичная поддержка Российской Федерации и якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Осенью 2024 года в базу «Миротворца» попали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и 22 футболиста из ЦСКА и «Зенита».
28-летний Мостовой в сезоне-2025/26 сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач. За сборную России у него 20 матчей и 3 гола.